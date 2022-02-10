Во Франции произошел пожар в местном «Бумажном доме» – на фабрике по производству банкнот

Во французском городе Шамальер к югу от Парижа произошел пожар на фабрике Банка Франции, где печатают банкноты.

Об этом сообщает «РБК».

Пожар начался в отделе, который занимается дизайном купюр. В нем работают семь-восемь человек. Производственный цех Банка Франции не пострадал. Начато расследование.

Банк Франции сообщил, что пожар локализовали, сотрудников эвакуировали. «Franceinfo» передает, что крыша здания была частично повреждена. По данным издания, 24 человека получили легкое отравление дымом, четырех пострадавших госпитализировали.

Справка:

В заглавии проводится параллель с известным сериалом, где «Бумажным домом» называли Испанский королевский монетный двор, который также печатает банкноты.

Напомним, ранее появилось видео возникновения пожара возле катка на Соборной площади в Николаеве.