СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки обнаружили 41,7 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:14 За сутки 9 февраля в Украине зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3486, медработников – 1101), сообщили в Минздраве.

70 678 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу – 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу – 19 228 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 4 128 человек; летальных исходов – 280; выздоровели – 16 628 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 421 741 человек; выздоровели – 3 729 976 человек; летальных исходов – 102 167; проведено ПЦР-тестов – 18 842 668.

С начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, бустерную дозу – 512 531 человек. В общей сложности проведено 30 925 212 прививок.