За сутки на Николаевщине обнаружили 957 новых случаев коронавируса

По состоянию на 10 февраля в Николаевской области выявлено 957 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 10 февраля из всех 131 178 (+957) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 76 872 (+473);

– Первомайск – 8 276 (+72);

– Южноукраинск – 4 573 (+125);

– Вознесенск – 2 905 (+4);

– Очаков – 2 313 (+21);

– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 262 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3 300 (+28) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 314, всего – 116 275.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 435, в сутки – 7.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 10 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1 092 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 83 больных; - городская больница №3 Николаева – 113 больных и 32 человека с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 147 больных и 11 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 140 больных и 9 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 48 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 68 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 17 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 65 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 50 больных и 1 человек с подозрением; - Баштанская многопрофильная больница – 15 больных и 3 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 32 больных и 8 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 25 больных и 1 человек с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 37 больных и 2 человека с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 72 больных и 11 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 16 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 46 больных и 33 человека с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 7 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 10 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 996,76 (при допустимом менее 75,0);

– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 40,53% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2438,84 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 94,43 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 23,44% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +36,22% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 10 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 42,69%.