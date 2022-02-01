За сутки на Николаевщине обнаружили 957 новых случаев коронавируса

По состоянию на 10 февраля в Николаевской области выявлено 957 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 10 февраля из всех 131 178 (+957) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 76 872 (+473);
– Первомайск – 8 276 (+72);
– Южноукраинск – 4 573 (+125);
– Вознесенск – 2 905 (+4);
– Очаков – 2 313 (+21);
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 262 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3 300 (+28) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 314, всего – 116 275.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 435, в сутки – 7.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 10 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1 092 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 83 больных;
- городская больница №3 Николаева – 113 больных и 32 человека с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 147 больных и 11 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 140 больных и 9 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 48 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 68 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 17 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 65 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 50 больных и 1 человек с подозрением;
- Баштанская многопрофильная больница – 15 больных и 3 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 32 больных и 8 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 25 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 37 больных и 2 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 72 больных и 11 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 16 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 46 больных и 33 человека с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 7 больных;
- роддом №1 Николаева – 0.
По состоянию на 10 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 996,76 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 40,53% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2438,84 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 94,43 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 23,44% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +36,22% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 10 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 42,69%.