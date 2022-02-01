В Николаеве в двух девятиэтажках случился пожар

В Николаеве 9 февраля произошло два пожара в девятиэтажных домах.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

На улице Чайковского в девятиэтажном доме пожар случился из-за замыкания электрической проводки.

А в многоэтажном доме на проспекте Центральном возгорание случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования.

Еще один пожар зарегистрирован в пятиэтажном жилом доме по улице Школьная в пгт Ольшанское Николаевского района. Его вызвало неосторожное обращение с огнем.

Во всех трех случаях площади пожаров незначительны, убытков и масштабов удалось избежать благодаря своевременно принятым мерам со стороны жителей и оперативно-спасательных подразделений.

Кроме того, за эти сутки три пожара возникли в Вознесенском и Николаевском районах области на территории частного домовладения, в заброшенном здании и на территории автогаражного кооператива.

Всего на ликвидацию всех этих пожаров от ГСЧС привлекались 8 специальных автомобилей и 30 спасателей.

Напомним, как в Николаеве произошел пожар в девятиэтажке в Корабельном районе, жильцов эвакуировали.