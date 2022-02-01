Хозяйственный суд по иску прокуратуры решил, что Николаевский горсовет незаконно передал в аренду детский городок «Сказка»

Решением хозяйственного суда Николаевской области удовлетворен иск прокурора в интересах государства Николаевского городского совета, бюджетного учреждения Николаевского городского совета детский городок «Сказка», и предпринимателя о признании недействительным договора о осуществлении предпринимательской деятельности на территории детского городка. Отмечается, что суд подтвердил право горожан на бесплатный отдых.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Рассказывается, что прокурором при обработке информации, обнародованной в региональных СМИ, установлено, что по условиям спорного договора субъекту хозяйствования фактически передан в пользование целостный имущественный комплекс городка балансовой стоимостью почти 18 миллионов гривен.

«В то же время вследствие того, что распоряжение коммунальным имуществом осуществлено вопреки требованиям действующего законодательства, без применения предусмотренных законом процедур, размер платы за его использование существенно занижен, в связи с чем бюджет города ежегодно терял почти 3 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

Таким образом, суд подтвердил необходимость четкого и неукоснительного соблюдения законности при передаче коммунального имущества в пользование и защитил право горожан на бесплатный отдых.

Ранее сообщалось, что по итогам конкурса, оглашенным 1 марта, благоустройством территории и созданием современного пространства для развлечений и отдыха начал заниматься совладелец ООО «Аттракцион — Инвест» Александр Скрипин. Его кандидатуру комиссия выбрала из 13 конкурсантов, которые подали проекты на благоустройство 10 зон.

Александр Скрипин

Некоторые депутаты уверенны, что детский городок попросту сдали в аренду на 5 лет фактически даром. Но директор департамента противодействия коррупции и депутат горсовета Ермолаев позитивно оценивает проведенный конкурс на аренду николаевской «Сказки».

Позже депутаты провели выездное заседание в «Сказке», где со спорами выясняли, законно ли объект передали в аренду, и снова потребовали предоставить им все документы.

В итоге, 20 августа городок «Сказка» показали после обновления со всеми аттракционами. Тогда в мэрии отметили, что на преображения городка Скрипину пришлось потратить около 5 миллионов гривен.