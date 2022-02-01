«Международное сотрудничество помогло спасти жизнь»: Николаевский аэропорт принял чартер из Финляндии с пациентом, который нуждается в медпомощи

В четверг, 10 февраля, Николаевский международный аэропорт принял специальный самолет из Финляндии. На борту находился житель Николаевской области, который нуждается в медицинской помощи.

Об этом на странице в Facebook написала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Некоторое время назад в Финляндии у мужчины возникли проблемы со здоровьем, которые несли угрозу жизни. Первую помощь ему оказали в местной финской больнице. Состояние пациента стабилизировалось, но дальнейшее лечение ему нужно будет проходить в нашей областной клинической больнице. В жизни случаются ситуации, требующие немедленного реагирования, чтобы сохранить бесценную жизнь человека и в такие моменты мы, украинцы, способны сплачиваться ради помощи землякам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря международному сотрудничеству и быстрому реагированию всех задействованных государственных органов, а именно – Посольства Украины в Финляндии, Министерства иностранных дел Украины, Министерства здравоохранения Украины и других удалось оперативно отработать все законодательные нюансы возвращения жителя Николаевщины на родину.

«Быстро и эффективно отработали приземление самолета в николаевском аэропорту, транспортировали пациента каретой «скорой» в нашу областную клиническую больницу, где профессиональные врачи уже готовы оказать помощь мужчине. Спасибо всем, кто приобщился к организации всего процесса», - написала Замазеева.

По информации «Преступности.НЕТ», борт оплатила финская сторона.

Согласны данным сервиса FlightRadar, самолет приземлился в Николаеве в 12:52, и улетел обратно в Финляндию в 13:48.

Напомним, Замазеева направила письмо в Минздрав с просьбой включить Николаевскую область в проект по аэромедицинской эвакуации.