На перекрестке в центре Николаева не разминулись легковушка и «ЗИЛ»

Днем в четверг, 10 февраля, в Николаеве на улице Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей Kia и «Зил».

На месте аварии побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, легковушка ехала по улице Шевченко в направлении улицы Малой Морской, в это время «Зил» двигался по улице Шнеерсона в сторону проспекта. На пересечении улиц Шнеерсона и Шевченко транспортные средства столкнулись.

Вследствие аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Водители разъехались не вызывая патрульную полицию.

Напомним, как в Николаеве на перекрестке водитель «Таврии» не пропустил Chevrolet, в результате чего пострадал один человек.