В Борисполе пьяный водитель повредил сразу пять припаркованных автомобилей

В Борисполе патрульные составили административные материалы на пьяного водителя Mazda, который врезался в пять автомобилей.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

Водитель Mazda врезался в припаркованные автомобили: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. Обошлось без пострадавших.

«Во время общения с водителем Mazda патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Поведение у него было дерзкое: мужчина кричал, выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал», - говорится в сообщении.

На водителя составили пять административных материалов – от вождения в нетрезвом виде до совершения ДТП и мелкого хулиганства.

Напомним, ранее в Николаеве пьяный водитель сбежал после ДТП и пытался откупиться от патрульных взяткой в ₴10 тысяч.