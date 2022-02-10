В Одесской области спасателям пришлось снимать женщину с кондиционера на третьем этаже

В Черноморске 9 февраля спасатели сняли женщину, которая сидела на кондиционере на третьем этаже.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

Спасателей на место вызвала полиция. ГСЧС на место пригнали вышку, сняли женщину и передали её медикам.

Причины, по которым женщина оказалась на кондиционере, не сообщаются.

Напомним, ранее в Херсоне спасатели сняли с дерева девушку, которая хотела помочь коту, но сама не смогла спуститься.