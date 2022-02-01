Россия ведет «ползучую» оккупацию Черного и Азовского морей, - министр обороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что перекрытие Россией Черного и Азовского морей является часть оккупации данного района.

Об этом Резников сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Россия продолжает активную милитаризацию Крыма и его использование в качестве полигона.

«В настоящее время мы наблюдаем и учения, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил РФ. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей «для учений» – это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно. Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Теперь ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!» - написал Резников.

Напомним, что Россия на неделю перекроет маршруты в украинские порты – в Черном и Азовском морях объявили учения. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением России о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.