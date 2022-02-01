«Никаких замечаний к директору не было»: В Раде, на заседании ВСК, не увидели проблемы в ситуации с абортом в Березковском интернате

На заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав детей не увидели нарушений в инциденте, который произошел в Березковском учебно-воспитательном комплексе «Общеобразовательная школа-интернат-лицей I - III ступеней» (ныне Березковский художественный лицей), воспитанницу которого заставили сделать аборт.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила директриса Департамента образования Николаевской областной государственной администрации Алла Велиховская.

По ее словам, в ходе заседания Временной следственной комиссии в Киеве замечания к директрисе интерната Зинаиде Халимон не было.

— Мы были на Временной следственной комиссии, которая собралась вначале июня. В Верховной Раде Временная следственная комиссия под руководством Павла Сушко. Речь шла о том, что никаких замечаний со стороны ВСК к директору интерната не было, - сказал Велиховская.

Помимо этого, чиновникам из ОГА сказали «не вмешиваться», а в ситуации не увидели ничего неординарного.

— Более того, нам указали на то, что мы вмешиваемся не в свое дело, директору надо помогать, а такая ситуация может быть в абсолютно любой семье, - добавила чиновница.

Депутат от фракции «За майбутнє» Николаевского областного совета Алла Калюжная подтвердила слова Велиховской и отметила, что на заседании также присутствовал народный депутат Максим Дырдин, который был согласен с комиссией.

Сам же Дырдин, в ходе общения с корреспондентом «Преступности.НЕТ» сначала опроверг, что был на заседании, потом все же сообщил, что присутствовал.

— Я не член ТСК, там вообще было по детям…, - сказал вначале Максим Дырдин.

Нардеп сначала пытался указать, чем занимается комиссия, но не смог ответить, к чему пришли в ходе заседания. Присутствовал же он там, потому что «резонансное дело» произошло на его округе. Несмотря на резонанс, Дырдин не интересовался ходом уголовного производства, которое было открыто ГУ Нацполиции и, хотя комиссия была еще в июне, до сих пор не знает результатов расследования. «Если бы там был что-то, мне бы сообщили» - добавил надреп.

Как известно, в КУ «Березковский учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней» выявили факт того, что несовершеннолетнюю девушку работники учреждения закрывали в изоляторе и принуждали принимать абортивные медицинские препараты. В ситуацию после выявления этого случая вмешалось руководство облсовета и ОГА. В полиции по этому факту начали уголовное производство.

При этом, выпускница интерната в Николаевской области, где вспыхнул скандал из-за принуждения 16-летней воспитанницы к аборту, заявила, что в учреждении не впервые принуждают девушек к такому. Также она заявила о домогательствах и избиениях со стороны персонала.

Директор Березковского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа-интернат-лицей I - III ступеней» в Николаевской области Зинаида Халимон заявила, что не принуждала 16-летнюю девочку делать аборт.

Еще и в июне депутат Николаевского областного совета, глава комиссии по вопросам образования Евгений Горбуров заявил, что в Николаевской облгосадминистрации все еще не отстранили директора Березковского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа-интернат-лицей I - III ступеней» в Николаевской области Зинаиду Халимон, воспитанницу которой заставили сделать аборт.