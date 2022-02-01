В Николаеве разыскивают пенсионерку, пропавшую в Корабельном районе

В Николаеве утром 9 февраля в Корабельном районе пропала 75-летняя пенсионерка Раиса М.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили читатели.

Женщина вышла из дома и не вернулась. Последний раз её видели на рынке возле железной дороги на улице Новостройной. Также она может быть в районе универсама, улицы Торговой, объездной дороги, дворца культуры.

Особые приметы: рыжие кудрявые волосы, рост 155 сантиметров, среднее телосложение (более худощавое). У нее проблемы с памятью – на короткий период забывает, где находится, и что происходит, периодически теряет сознание.

Информацию о пенсионерке просят сообщать в дежурную часть Корабельного отдела полиции по телефону (0512) 40-20-01.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили, что пенсионерку действительно ищут как пропавшую без вести.