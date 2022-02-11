СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 41 тысячу новых случаев COVID-19, выздоровели в два раза меньше

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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8:07 За сутки 10 февраля в Украине зафиксировали 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 369, медработников – 1247), сообщили в Минздраве. 72 255 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу – 30 641 человек, дополнительную дозу получили 469 человек, бустерную дозу – 20 319 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 936 человек; летальных исходов – 236; выздоровело – 20 850 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 462 970 человек; выздоровело – 3 750 826 человек; летальных исходов – 102 403; проведено ПЦР-тестирований – 18 920 897.

С начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу – 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. В общей сложности проведено 30 997 467 прививок.