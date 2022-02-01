На Одесщине на трассе легковушка превратилась в груду металла после столкновения с фурой, три человека погибли

Вечером в четверг, 10 февраля, в Одесской области возле села Мещанка на трассе «Одесса – Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Одесской области.

В результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли водитель и два пассажира легковушки. Из-за ДТП фура перевернулась на бок, легковушка превратилась в груду металла.

На месте работали правоохранители, медики и спасатели. Полные обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, как на трассе возле Николаева легковушка после столкновения с фурой слетела с дороги и врезалась в дерево, в результате чего один человек пострадал.