На Николаевщине в грязи застряла «скорая» – машину медиков доставали спасатели

В Новом Буге вечером 10 февраля спасатели извлекали застрявший на грунтовой дороге автомобиль скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 20:02 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что по улице Максима Железняка в Новом Буге бригада медиков возвращалась по вызову к месту дислокации и карета скорой медицинской помощи застряла на грунтовой дороге.

Спасатели 20-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС на автомобиле САСМ-В отбуксировали автомобиль на ровную дорогу, и тот продолжил движение.