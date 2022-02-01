В Николаевской области спасатели потушили пожар «Москвича» и Renault

В течение суток николаевские спасатели дважды привлекались к тушению автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Первый случай произошел по переулку Артезианскому пгт Кривое Озеро Первомайского района. Из сообщения, поступившего 10 февраля стало известно, что горит автомобиль «Москвич ИЖ412». Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Также ночью 11 февраля стало известно о том, что на автодороге Н-11 в пределах Воскресенского территориального общества Николаевского района горит автомобиль Renault logan. Причина пожара устанавливается.

«К ликвидации пожаров привлекались 8 спасателей и 2 спецавтомобиля», - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Николаева сожгли четыре автомобиля.