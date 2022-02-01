В Москве у входа в Госдуму обрушились строительная конструкция, придавив несколько автомобилей

Возле здания Государственной думы в Москве, обрушились строительные леса, установленные в ходе реконструкции здания напротив входа в нижнюю палату парламента.

Об этом сообщил депутат госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Депутат предполагает, что конструкцию была неправильно закреплена.

«То ли как-то неправильно закрепили (леса, - ред.) … Сейчас, видимо, будут разбираться. Хорошо, если никто не пострадал», — комментирует Матвеев.

На видео, опубликованное политиком, видно, что строительные конструкции обрушились прямо на припаркованные автомобили. Российский депутат добавил, что их могло быть больше, однако сейчас в Госдуме региональная неделя и многие из его коллег работают не в столице.

Позже депутат Госдумы опубликовал второе видео, на котором видно, как рабочие начали разбирать обвалившуюся конструкцию.

Telegram-канал «Mash» также опубликовал фотографии с места происшествия.

Напомним, что ранее в Харькове обрушилось четырехэтажное офисное здание – момент обвала попал на видео.