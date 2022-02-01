Южно-Украинская АЭС получила сообщение об акте ядерного терроризма – угроза не подтвердилась

В среду, 9 февраля, Южно-Украинская атомная станция получила сообщение о диверсии или акте ядерного терроризма.

Об этом сообщили в службе физической защиты предприятия.

Отмечается, что 9 февраля было получено сообщение об угрозе взрыва на Южно-Украинской атомной станции. В ходе проведения поисковых мероприятий взрывные устройства не были обнаружены.

«С целью предотвращения, выявления и прекращения возможных актов террористического или диверсионного характера на ЮУАЭС задействован антитеррористический штаб. Во время проведения поисковых мероприятий предметы с признаками взрывного устройства на территории атомной станции не обнаружены. Личный состав воинской части, обеспечивающий охрану и оборону ЮУАЭС, а также отряд военизированной охраны предприятия переведен в режим усиленного дежурства», - сказано в сообщении.

На данный момент, Южно-Украинская АЭС работает в штатном режиме.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала гражданина, отправлявшего анонимные электронные письма о ложных заминированиях государственных учреждений в Харькове.