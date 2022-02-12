На острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна

В ночь на 11 февраля на итальянском острове Сицилия возобновилась взрывная активность в кратере самого высокого действующего вулкана Европы Этна.

Об этом сообщает Volcano Discovery.

Между 22:00 и 23:00 Этна «вышла из берегов». Лавовые фонтаны поднялись почти на 1000 метров в высоту, разбрасывая огромные огненные валуны на значительные расстояния. После чего столб вулканического пепла поднялся на высоту 10 тысяч метров.

Утром, 11 февраля, вулканические толчки усилились до средних значений, лавовый поток все еще активен. Из кратера извергается лава, толчки, выбрасывающие ее на поверхность, становятся все более интенсивными. Из юго-восточного кратера выходят три потока лавы, которые продвинулись уже на сотню метров.

Отмечается, что несмотря на извержение, аэропорт в Катание продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, что ранее извержение Этны было зафиксировано в августе 2021 года.