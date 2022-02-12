СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки обнаружили более 38 тысяч новых случаев COVID

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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10:15 В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 38 212 человек. Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Об этом сообщает Минздрав.

За сутки госпитализировали 3753 человек; летальных исходов - 265; выздоровели - 19 943 человек. Протестировали методом ПЦР - 72 764 человека, методом ИФА - 6138, экспресс-тестами - 60 573.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 501 182 человек; выздоровели - 3 770 769 человек; летальных случаев - 102 668.