В Николаеве ночью горела котельная в отеле «Каравелла» – администрация заведения эвакуировала 10 работников и посетителей

В субботу ночью 12 февраля, на территории гостинично-ресторанного комплекса по улице Террасная случился пожар.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В 00:11 на спецлинию 101 от охранника заведения поступило сообщение о пожаре кровли в гостинично-ресторанном комплексе, расположенном по улице Террасная.

На место вызова выехали дежурные отделения 1, 2 и 3, автолестница 4 и АПГП-30 1 государственных пожарно-спасательных частей 2-го государственного пожарно-спасательного отряда, дежурная смена оперативно-координационного центра. Также на место выезжал заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации.

По прибытию наблюдалось пламенное горение в котельной на четвертом этаже четырехэтажного здания комплекса, где находился масляный котел. Была угроза распространения огня на другие этажи.

«По информации администрации из заведения эвакуированы 10 человек, среди которых персонал и посетители. Силами спасателей пожар локализован в 00:35 и ликвидирован в 00:40 на площади 15 кв.м. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

От ГСЧС на месте работали 35 спасателей и 8 спецавтомобилей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Как известно, по улице Террасная, 13 в Николаеве находится отель «Каравелла».

Напомним, что 22 января, в Николаеве горел ресторан Daily Sport .