На Николаевщине за сутки выявили 1013 новых COVID-случаев, выздоровело 405 больных и 9 умерли

На 12 февраля в Николаевской области выявлено 1013 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

По состоянию на 12.02.2022 из всех 133 305 (+1013) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 77975 (+543);

Первомайск – 8381 (+96);

Южноукраинск – 4667 (+36);

Вознесенск – 2929 (+2);

Очаков – 2379.

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 336 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 405, всего – 116891. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3444, в сутки – 9.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 12.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1189 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 80 больных;

- городская больница №3 Николаева – 116 больных и 43 человека с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 173 больных и 2 человека с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 162 больных и 10 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 58 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 71 больной;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 32 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 68 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 52 больных и 2 человека с подозрением;

- Баштанская многопрофильная больница – 20 больных и 3 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 30 больных и 11 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 24 больных и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 52 больных и 2 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 66 больных и 13 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 20 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 52 больных и 18 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 8 больных;

- роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 12.02.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 1073,13 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 44,42% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2359,11 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 100,63 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 25,73% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +26,12% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 12.02.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 46,30%.