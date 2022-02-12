В Первомайске привычка курить в постели стала фатальной – мужчина погиб, а его жена надышалась продуктами горения

В пятницу, 11 февраля, в Первомайске в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Коротченко произошел пожар. Погиб мужчина.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Информация о пожаре на спецлинию 101 поступила в 20:17. Спасатели звеном газодымозащитной службы провели разведку и обнаружили в доме мужчину и женщину. Обоих вынесли на свежий воздух.

Мужчину, 1962 года рождения с ожогами 4-й степени госпитализировали в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где впоследствии он скончался от полученных травм. Женщина надышалась продуктами горения, но от госпитализации отказалась. Как потом она рассказала, мужчина курил в постели и это и привело к возгоранию.

Напомним, как на Николаевщине во время пожара погиб мужчина.