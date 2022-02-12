Венедиктова призвала бизнесмена Ярославского вернуться в Украину, чтобы расследование по смертельному ДТП с его кортежем было прозрачным

Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась к бизнесмену Александру Ярославскому и призвала его вернуться в Украину для расследования ДТП с его кортежем.

Об этом Венедиктова заявила на брифинге в Харькове, трансляцию вел телеканал Рада.

Она заявила, что следствие работает, но чтобы ни у кого не было никаких сомнений и все было прозрачно, Ярославскому лучше бы вернутся в Украину.

— Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс. Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет, - заявила она.

Она добавила, что Офис генпрокурора забрал дело у Харьковской областной прокуратуры, а всех прокуроров в деле заменили. По ее словам, обстоятельства после ДТП «действительно очень странные».

— Появляется человек (водитель), берет на себя всю вину, готов идти в суд на меру пресечения, а затем человек исчезает. Пока мы не можем найти этого человека, - добавила Венедиктова.

В отношении следователей из Харьковской области, которые до этого расследовали ДТП, открыто уголовное производство, будет проведена служебная проверка:

— То, что все поспешили - факт. И то, что надо было провести больше следственных действий, более тщательно - тоже факт, - резюмировала она.

Как известно, полиция Харьковщины вызвала Александра Ярославского на допрос, как возможного участника этого смертельного ДТП. Ярославский покинул страну, но утверждает, что его не было в автомобиле компании DCH. В компании олигарха заявили, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, работающий в вспомогательной службе DCH.

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковщины Станислава Перлина из-за подмены водителя в кортеже Ярославского. Дело забрали на расследование в Киев.

Отметим, что ГБР открыло уголовное дело из-за фальсификации в расследовании ДТП с участием кортежа Ярославского.