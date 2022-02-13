СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 24,5 тысячи заболевших COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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11:00 В Украине за прошлые сутки, 12 февраля, зафиксировали 24 тысячи 518 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Среди заболевших 1961 ребенок и 329 медработников. За минувшие сутки госпитализировали 3935 человек, 140 умерло, выздоровело 8288 человек.

Также за сутки 36 тысяч 453 человека вакцинировали против COVID-19. В частности, дополнительную дозу получили 300 человек, бустерную дозу – 9421 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 4 миллиона 525,7 тысячи человек, 102 тысячи 808 пациентов умерли.