Alina Pash выиграла украинский отбор на Евровидение-2022, организаторов конкурса обвинили в фальсификациях

В Украине состоялся финал Национального отбора на конкурс Евровидения, по итогам голосования победила певица Alina Pash, а группа Kalush Orchestra заняла второе место, получив на один балл меньше. После оглашения победителя участники Kalush заявили о фальсификации.

Об этом сообщает «Суспільне».

Как известно, финал Национального отбора на Евровидение-2022 прошел в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18:30 в прямом эфире общественного телеканала. По результатам голосования жюри и зрителей Украину на конкурсе будет представлять Alina Pash с песней «Тени забытых предков».

Участники Kalush Orchestra, получившие 6 баллов от судей и 8 от зрителей за свое выступление, прошли за кулисы и потребовали от организаторов продемонстрировать протокол с объявлением результатов, поскольку, по их мнению, итоги голосования могли сфальсифицировать.

Представительница аудиторской компании PWC в Украине Елена Волкова заверила, что официальные результаты уже опубликованы, и они не сфальсифицированы.

Результаты голосования Нацотбора зависят от зрительских голосов (50%) и жюри (50%). Голосование жюри происходит параллельно с голосованием зрителей, где они выставляют участникам баллы от 1 до 8. Если два или более участников наберут одинаковое суммарное количество баллов, то победу получит тот, у кого большее количество баллов от зрителей.

По итогам голосования певица Alina Pash получила 8 голосов от судей и 7 от зрителей (всего 15), группа Kalush 6 – от судей и 8 – от зрителей (всего 14), Wellboy 7 – от судей и 6 – от зрителей (всего 13). После объявления победителей участники группы Kalush прошли за кулисы к жюри.

— Когда мы хотели проверить результаты протокола перед нами закрыли дверь. И куча охраны держала дверь, после того, как дверь открыли, все разбежалась, все что мы могли сделать это силой ее держать. Мы хотим справедливости, покажите только нам эту карточку и все… Мне кажется очень странная позиция, если бы там было все хорошо, то не было бы таких действий, — заявил лидер группы Олега Псюк.

Учасники гурту Kalush Orchestra, які посіли друге місце у фіналі нацвідбору на Євробачення, заявили про фальсифікації pic.twitter.com/mDtbNoX4QP — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) February 12, 2022

Член жюри Нацотбора, режиссер Ярослав Лодыгин объяснил, почему произошла неразбериха во время оглашения результатов.

— Во время объявления ведущий Тимур Мирошниченко запутался, поскольку получил в ухо редакторскую ошибку при чтении документа, где было много цифр и номеров. Эта неразбериха не касалась лидирующих позиций, там было все очень четко озвучено. По поводу количества голосов, которые были отданы тому или иному участнику, я думаю, что мы сможем переговорить с авторитетной аудиторской компанией, которая поставила свое имя на независимом подсчете. Я думаю, что это не будет секретом, сколько там проголосовали. у нас нет задачи заработать денег с СМС или уменьшать их количество. Мы гарантируем, что никакого вмешательства в подсчеты не было, — рассказал он.

Отметим, что полуфиналы «Евровидения-2022» состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Городом-хозяином конкурса в этом году стал Турин.