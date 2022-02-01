В Станице Луганской в кафе взорвался баллон с газом, пострадали 12 человек

В поселке Станица Луганская 12 февраля произошел взрыв в кафе. По предварительным данным, взорвался баллон с бытовым газом.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

Взрыв произошел в металлической пристройке к кафе, затем начался пожар, который распространился на площадь в 160 кв.м. Существовала угроза взрыва других баллонов с газом. В результате пожара уничтожена крыша здания, перекрытия, внутренняя отделка стен, бытовая техника. Окончательные причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.

В ГСЧС сообщили, что пострадали 12 посетителей (двое из них дети), 9 доставили в больницу. У 5 пострадавших переломы разной степени, 4 получили легкие ожоги.

Напомним, в Новой Одессе 27 ноября в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего были разрушены четыре квартиры. Из-за взрыва погибли три человека, также троих пострадавших достали из-под обломков дома.