В Кривом Роге две девочки провалились под лед, одну из них не смогли спасти

В Кривом Роге 13 февраля под лед на искусственном водоеме провалились две девочки возрастом около 10 лет.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Местные жители, услышавшие крик ребенка, успели спасти одну из девочек. Полицейские ее быстро доставили в больницу. В разговоре с полицейскими спасенная сообщила, что была не одна, а с подругой.

На место происшествия были направлены спасатели и водолазы. Погибшую девочку нашли во время поисков.

Напомним, ранее в пригороде Николаева мужчина провалился под лед на реке Ингул.