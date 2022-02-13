В Черкасской области спасатели сняли с дрейфующей льдины на Днепре 200 рыбаков

12 февраля в 10:15 на линию «101» поступило сообщение о том, что в Золотоношском районе, недалеко от села Москаленки, в акватории реки Днепр откололась льдина, на которой находилось ориентировочно от 50 до 200 рыбаков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Рыбак, позвонивший в Службу спасения, рассказал, что все произошло на траверсе насосной станции, льдина дрейфует в направлении Полтавской области. Для спасения людей на место происшествия было направлено отделение спасательных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, водный патруль полиции, дежурный караул 6-го государственного пожарно-спасательного поста, 8-й государственной пожарно-спасательной части, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в Черкасской области», - отмечается в сообщении.

По состоянию на 11:15 двумя рыболовными баркасами на берег было доставлено около 70 человек, также около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега. Пострадавших нет, к медицинским работникам обращений за помощью не было.

«Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз отмечает: выходить на лед при неустойчивой морозной температуре запрещено!» - говорится в сообщении.

Напомним, как в Николаевской области спасатели нашли тело третьего утонувшего в море рыбака.