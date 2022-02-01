В Донецкой области в кафе произошла стрельба – два человека погибли

В Донецкой области в кафе произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, и еще двоих госпитализировали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что происшествие произошло в воскресенье, 13 февраля, около 00:45 утра на территории кафе в селе Гранитное Волновахского района. В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между посетителями неизвестные начали стрелять из оружия.

На вызов сразу прибыли бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и «скорая».

Стражи порядка задержали двух мужчин в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. По данному факту начато уголовное производство ст. 115 Ч. 2 П. 1,7 (Умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений), 15 ч. 3 Ст. 115 Ч. 2 П. 1,7 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч. 4 Ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в одесском бильярдном клубе застрелили криминального авторитета, еще одного человека ранили.