В Николаеве водитель Mazda врезался в дерево

В Николаеве на улице Севастопольской 13 февраля в дерево врезался автомобиль Mazda.

Об этом сообщили в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева и области».

ДТП случилось на участке улицы от улицы Садовой до 1-й Слободской. Автомобиль получил серьезные повреждения.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Как сообщает «Свідок.Інфо», прибывшие на место патрульные обнаружили машину брошенной. Вероятно, что водитель бросил автомобиль после аварии.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что водителя пока что не нашли, ДТП обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее в Николаеве перевернутая на крышу легковушка застряла в заборе.