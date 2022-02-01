В Николаевской области столкнулись BMW и грузовик – 23-летний водитель легковушки погиб на месте

В воскресенье, 13 февраля, около 10:30 на автодороге М-05 «Киев – Одесса» неподалеку села Куриные Лозы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и «КамАЗа».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств 23-летний водитель BMW погиб на месте происшествия. 38-летний водитель грузовика не пострадал.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (067) 518 66 21, 102», говорится в сообщении.

Напомним, как возле Николаева на одесской трассе легковушку после столкновения с микроавтобусом разорвало на две части.