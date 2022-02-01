В Днепре напали на съемочную группу журналиста Михаила Ткача

В Днепре возле вип-терминала аэропорта неизвестные совершили нападение на съемочную группу журналиста «УП» Михаила Ткача.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, УП.

Рассказывается, что около 3 часов дня к видеооператору УП, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда он отказался, один из мужчин начал угрожать ножом и заставил оператора назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.

Другой мужчина начал заламывать руки водителю УП.

Отмечается, что по данным издания, нападающими являются представители охраны.

Обновлено. Мэр Днепра Борис Филатов призвал дать политическую оценку произошедшему инциденту, во время которого напали на съемочную группу. Также со своей стороны он пообещал предоставить необходимые видеозаписи.

«Сегодня у Игоря Валерьевича Коломойского день рождения. Дай Бог ему здоровья. Сегодня к нему летели гости. Разными частными самолётами. Сегодня в аэропорту, в которым строят терминал то ли для Ярославского/то ли для Бени/ и взлётную полосу то ли для государства/то ли для Бени, произошло нападение на съемочную группу «Украинской правды». Выродки кидались с ножами на журналистов...Я лично обращаюсь к руководителям государства дать политическую оценку этому инциденту и не пытаться юридически «замылить» это дело», - написал городской голова.

Кроме того, он отметил, что если из системы камер наблюдения, которая стоит в аэропорту, исчезнет какая-то информация, «то это будет говорить о сговоре полиции с преступниками».

«Также я официально заявляю, что мэрия приложит все усилия для того, чтобы передать в «УП» всю возможную информацию с видеокамер городской системы «Безопасный город»...Я уже тысячу раз говорил на всех уровнях, чтобы власть, наконец, навела в Днепре порядок и убрала отсюда ФПГ и ОПГ, сосущих кровь из нашего Города», - добавил Филатов.

Напомним, «Укрэксимбанк» все же уволил восстановленных в должностях двух сотрудников, которые напали на журналистов «Схем».