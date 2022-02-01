На Николаевщине легковой автомобиль врезался в грузовик – погибли пять человек

В Николаевской области 13 февраля на автодороге М-05 «Киев – Одесса», неподалеку от села Куриные Лозы столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик MAN.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств водитель Toyota и четверо его пассажиров, в том числе ребенок возрастом около 7-8 лет, погибли на месте.

Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения»). Полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия, а также информацию о личностях погибших.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам (067) 518 66 21, 102.

Напомним, ранее на этом же участке трассы 13 февраля погиб водитель BMW, который врезался в грузовик.