СПЕЦТЕМА: В Украине резкий спад количества заболевших COVID-19 – за сутки выявили почти 17 тысяч новых случаев

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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8:07 За сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 447, медработников – 252), сообщили в Минздраве.

18 938 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5658 человек, вторую дозу – 8981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу – 4204 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 270 человек; летальных исходов – 142; выздоровело– 9 338 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 542 693 человека; выздоровело – 3 788 395 человек; летальных исходов – 102 950.

С начала вакцинальной кампании привито 15 577 694 человека, из них получили первую дозу – 15 577 692 человека, получили две дозы – 14 958 214 человек, получили дополнительную дозу – 23748 человек, бустерную дозу – 567 242 человека. В общей сложности проведено 31 126 896 прививок.