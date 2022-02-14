За сутки на Николаевщине выявили 746 новых случаев COVID-19

По состоянию на 14 февраля в Николаевской области выявлено 746 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 14 февраля из всех 135 002 (+746) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 78 838 (+328); – Первомайск – 8 567 (+96); – Южноукраинск – 4 718 (+30); – Вознесенск – 3 009 (+45); – Очаков – 2 394; – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 247 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3 342 (+18) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3 121 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 303, всего – 117 570.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 453, в сутки – 4.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 14 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1 220 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 83 больных; - городская больница №3 Николаева – 128 больных и 25 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 176 больных и 6 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 145 больных и 16 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 70 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 84 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 47 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 62 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 50 больных и 1 человек с подозрением; - Баштанская многопрофильная больница – 21 больной и 1 человек с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 33 больных и 13 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 31 больной и 1 человек с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 53 больных; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 71 больной и 6 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 20 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 41 больной и 29 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 7 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 14 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 1132,68 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 47,66% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2373,11 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 103,32 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 24,41% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +19,94% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 14 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 48,41%.