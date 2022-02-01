На Николаевщине после столкновения с фурой перевернулся ВАЗ – водитель легковушки погиб, 13-летнюю пассажирку госпитализировали

В Баштанском районе в понедельник, 14 февраля, в результате столкновения с грузовиком погиб водитель ВАЗ и травмировалась несовершеннолетняя пассажирка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика DAF с полуприцепом и ВАЗ-2105 произошло около 09:00 на автодороге Н-11 «Николаев – Днепр» недалеко от города Баштанка.

В результате столкновения транспортных средств легковушка перевернулась – 45-летний водитель погиб на месте происшествия, его 13-летнюю пассажирку с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. 56-летний водитель грузовика не пострадал.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

«Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Баштанка, ул. Семена Бойченко, 5, тел. (05158)-2-71-56 или 102», – говорится в сообщении.

Напомним, как на Николаевщине легковой автомобиль врезался в грузовик – погибли пять человек.