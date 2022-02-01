В Николаеве спасатели потушили два пожара в частных домовладениях – в одном из случаев пострадал мужчина

На протяжении суток николаевские спасатели дважды привлекались к ликвидации пожаров в жилом секторе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Первый случай произошел 13 февраля в 17:56. В Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Верхняя мкр Матвеевка. В течение 15 минут пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров. Возгорание вызвало короткое замыкание электросети.

14 февраля в 02:17 на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Баштанская. По прибытию на место пожара спасатели выяснили, что хозяин дома пытался собственноручно потушить пожар, тем самым получил ожоги рук, лица и грудной клетки. До прибытия спасателей пострадавший каретой скорой медицинской помощи был доставлен в городскую больницу №3. В течение 40 минут спасатели ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров. Его причина устанавливается.

«От ГСЧС работало 14 человек и четыре единицы техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи, аварийные бригады АО Николаевгаз и АО Николаевоблэнерго», - говорится в сообщении.

Напомним, как 12 февраля в Николаеве ночью горела котельная в отеле «Каравелла».