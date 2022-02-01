В Николаевской области на частной территории горел гараж – огонь уничтожил и Opel

В воскресенье, 13 февраля, в 13:16 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре гаража на территории частного домовладения по улице Криничная пгт Еланец Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в гараже находится автомобиль Opel Kadet. В течение 20 минут спасатели ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров.

«Благодаря слаженным действиям спасателей спасли рядом расположенный гараж и летнюю кухню. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ», - говорится в сообщении.

Отмечается что к ликвидации пожара привлекались четыре спасателя и один спецавтомобиль. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, аварийные бригады АО Николаевоблэнерго и АО Николаевгаз.

Напомним, как на Николаевщине в гараже загорелась легковушка – владелец авто не соблюдал правила безопасности во время сварки.