В Николаевской области горел природный заповедник «Михайловская степь»

В воскресенье, 13 февраля, на территории ландшафтного заказника «Михайловская степь» в Николаевской области произошел пожар.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о возгорании сухой травы поступило в службу спасения в 11:59.

Сотрудники службы уточнили, что огонь охватил территорию площадью 2,5 гектара.

Для ликвидации пожара были привлечены две единицы техники и семь человек от ГСЧС, сотрудники полиции и работники природного заповедника.

По состоянию на 14:16 пожар ликвидировали.

На помним, что ранее горел природный заповедник «Еланецкая степь».