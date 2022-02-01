В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков

В Киеве ночью 14 февраля случился пожар в учебном корпусе гимназии восточных языков.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

Пожар начался в 1:22, горела кровля трехэтажного здания. Спасатели сразу приступили к тушению и поиску источников водоснабжения. В 3:30 пожар был локализован на площади 2 тысячи кв.м и в 4:39 ликвидирован.

Тушение пожара осложнялось тем, что здание – старой застройки с деревянными конструкциями и перекрытиями, что способствовало быстрому распространению огня.

Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы. На месте происшествия работали 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 60 спасателей.

Напомним, ранее в Николаеве ночью горела котельная в отеле «Каравелла».