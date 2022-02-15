СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 29,7 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:17 За сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 393, медработников – 884), сообщили в Минздраве.

59 170 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17244 человека, вторую дозу - 27362 человека, дополнительную дозу получили 457 человек, бустерную дозу - 14107 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 889 человек; летальных исходов – 305; выздоровели – 23 235 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 572 417 человек; выздоровели – 3 811 630 человек; летальных исходов – 103 255; проведено ПЦР-тестов – 19 113 493.

С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 человек, получили две дозы – 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу – 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек. В общей сложности проведено 31 186 066 прививок.