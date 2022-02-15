За сутки на Николаевщине обнаружили 954 новых случая COVID-19

По состоянию на 15 февраля в Николаевской области выявлено 954 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 15 февраля из всех 135 956 (+954) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 79368 (+530); – Первомайск – 8632 (+65); – Южноукраинск – 4767 (+49); – Вознесенск – 3028 (+19); – Очаков – 2419 (+25); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 266 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3372 (+8) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3129 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 315, всего – 117885.

Умерло от последствий COVID-19 – 3455, в сутки – 2.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 15 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находятся 1254 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 83 больных; - городская больница №3 Николаева – 127 больных и 36 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 188 больных и 6 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 144 больных и 17 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 71 больной; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 79 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 47 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 65 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 51 больной и 1 человек с подозрением; - Баштанская многопрофильная больница – 23 больных и 1 человек с подозрением; Доманевская многопрофильная больница – 37 больных и 8 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 32 больных и 3 человека с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 54 больных; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 64 больных и 12 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 24 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 48 больных и 25 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 8 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 15 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 1147,24 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 48,54% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2438,87 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 100,94 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 24,11% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +13,92% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 15 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 49,76%.