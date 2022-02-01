На Николаевщине из-за замыкания возник пожар в пятиэтажном доме – «скорая» забрала ребенка

В Николаевской области на протяжении суток 14 февраля спасатели дважды привлекались к ликвидации пожаров в жилом секторе.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 19:38 поступил звонок о пожаре электрощитовой на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Героев Украины в городе Вознесенск. На вызов прибыл дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда.

Выяснилось, что за помощью врачей обратилась девочка 2011 года рождения, которую каретой скорой медицинской помощи доставили в больницу. Сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное.

В 19:48 пожар был локализован и в 19:53 ликвидирован на площади один квадратный метр, его вызвало короткое замыкание электрощитовой.

Кроме того, ранее, в 07:44, на спецлинию 101 известили о пожаре жилого дома по улице Победы в пгт Константиновка Южноукраинской территориальной общины Вознесенского района. По вызову прибыли огнеборцы 25-й государственной пожарно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда. В 08:00 пожар был локализирован на площади 30 квадратных метров и в 08:04 ликвидирован. Причина устанавливается.

Напомним, как в Первомайске привычка курить в постели стала фатальной – мужчина погиб, а его жена надышалась продуктами горения.