В центре Николаева демонтируют пивной магазин: «Всегда удивлялся, как можно получить разрешение на эту будку»

В Николаеве на пересечении улиц Соборной и Большой Морской работники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции начали разбирать МАФ.

Об этом на странице департамента сообщил директор финконтроля Андрей Ермолаев.

- Приступили разбирать этот пивняк. Скажу честно, давно хотели его разобрать. Всегда удивлялся, как можно получить разрешение на эту будку, совсем нет прохода людям, - заявил он.

«Не паникуем, продолжаем работа. Будки сами себя не уберут», - добавил Ермолаев.

Напомним, как в январе 2022 года сотрудники департамента финконтроля демонтировали шаурменную возле Каштанового сквера в Николаеве.