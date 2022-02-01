В Польше произошло ЧП на крупнейшем заводе по производству взрывчатки

В Польше 14 февраля прогремел мощный взрыв на заводе по производству взрывчатых материалов в городе Крупский Млын.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на TVN24.

Завод Nitroerg, принадлежащий KGHM Group, является крупнейшим в Польше и одним из крупнейших в Европе производителем взрывчатых веществ и систем детонации для гражданского использования.

Взрыв на заводе произошел около 17:15 в одном из производственных зданий и был слышен за несколько километров. Представитель компании заявил, что два человека считаются пропавшими без вести. Причины и обстоятельства взрыва пока неизвестны.

Напомним, ранее прокуратура Болгарии сообщила, что подозревает шестерых граждан РФ в организации взрывов на четырех оружейных заводах.