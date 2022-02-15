Глава МВД заявил, что попытки сфальсифицировать дело о ДТП с участием кортежа Ярославского продолжаются – из морга исчезла одежда погибшего

Дело по ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского все еще пытаются сфальсифицировать.

Об этом 15 февраля в видеообращении заявил Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Как известно, 9 февраля около 23:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб. Водитель не остановился и покинул место аварии.

— Второе резонансное дело - смертельное ДТП, совершенное кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Как известно, на следующий день он вылетел частным самолетом в Лондон. Из-за попытки фальсификации... я уволил начальника Харьковской полиции. Но попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека, — отметил Монастырский.

Также, по его словам, вчера полиция по этому факту немедленно провела 11 обысков, возбуждено уголовное производство по статье «Скрытие доказательств».

— Очевидно, что кто-то очень не хочет отвечать за содеянное…Возможно, срочный вылет Ярославского никак не связан со смертью человека и не является опасением из-за заявлений о возможной агрессии со стороны РФ, а только отдыхом или частным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов, — добавил министр.

В свою очередь полиция начала уголовное производство по факту утраты вещественных доказательств в деле о ДТП со смертельным исходом.

«Халатное отношение к своим обязанностям работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судмедэкспертизы привело к потере вещественных доказательств по уголовному производству, открытому в рамках досудебного расследования обстоятельств ДТП, произошедшего 9 февраля на автотрассе в Харьковской области. Следователи... внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины», - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе досудебного расследования, чтобы выяснить, где находятся утраченные вещественные доказательства, полицейские установили перечень сотрудников морга и провели неотложные следственные действия, в том числе 5 обысков и 9 осмотров.

«Следственные действия произведены в помещении морга, по адресам проживания работников, а также в их транспортных средствах. Досудебное расследование продолжается», - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что полиция Харьковщины вызвала Александра Ярославского на допрос, как возможного участника этого смертельного ДТП. Ярославский покинул страну, но утверждает, что его не было в автомобиле компании DCH. В компании олигарха заявили, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, работающий в вспомогательной службе DCH.

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковщины Станислава Перлина из-за подмены водителя в кортеже Ярославского. Дело забрали на расследование в Киев.

Отметим, что ГБР открыло уголовное дело из-за фальсификации в расследовании ДТП с участием кортежа Ярославского.

В свою очередь Венедиктова призвала бизнесмена Ярославского вернуться в Украину, чтобы расследование по смертельному ДТП с его кортежем было прозрачным.