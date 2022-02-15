На трассе возле Николаеве фура врезалась в колонну военных автомобилей, которые стояли у обочины

Днем во вторник, 15 февраля, на трассе Николаев-Херсон седельный тягач DAF врезался в колонну армейских автомобилей.

Об этом сообщают «Новости-N».

Седельный тягач ехал со стороны Николаева в направлении Херсона. Примерно в 100 метрах за поворотом на поселок Луч зерновоз резко изменил траекторию движения и врезался в колонну армейских автомобилей, остановившихся на обочине.

В результате ДТП пострадал водитель одного из армейских авто. С многочисленными переломами с места происшествия его увезла карета скорой медицинской помощи.

Вследствие аварии оказались повреждены три армейских автомобиля ЗиЛ-131, два кунга и одна цистерна.

Армейская колонна двинулась дальше, поврежденные авто и их экипажи остались на месте для оформления ДТП.

Напомним, как в Николаеве возле «Надежды» легковушка при развороте врезалась в военный автомобиль.