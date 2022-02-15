В Херсоне водитель Mitsubishi не уступил дорогу «маршрутке» – пострадали три человека

В Херсоне на улице Театральной 15 февраля столкнулись автомобиль Mitsubishi Galant и маршрутное такси.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant, двигаясь по улице Ришельевская и выезжая на перекресток с улицей Театральная, не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП в больницу доставили троих человек – водителя автомобиля и двух пассажиров автобуса.

Напомним, ранее на трассе возле Николаева фура врезалась в колонну военных автомобилей.