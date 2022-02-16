В Тихом океане зафиксировали гигантскую морскую волну – подобные появляются «раз в 1300 лет»

У побережья канадского острова Ванкувер зафиксировали волну-убийцу, втрое выше окружающих волн. Ее высота достигала 17,6 метра – это сопоставимо с четырехэтажным зданием.

Об этом пишет «Громадське» со ссылкой на CNN.

Это произошло еще в ноябре 2020 года, однако исследование было опубликовано только 2 февраля 2022 года.

- Задокументировано всего несколько волн-убийц в открытом море и ни одной такого масштаба. Подобное событие происходит раз в 1300 лет, - сказал Йоханнес Геммрих, один из ведущих исследователей волн в Университете Виктории.

A 17.6 meter rogue wave off the coast of Vancouver Island in 2020 “likely the most extreme rogue wave ever recorded” according to a group of Victoria scientists. "The probability of such an event occurring is once in 1,300 years." More: https://t.co/l33z1EbaJv @victoriabuzzes pic.twitter.com/EHEN5ST0bU — Mike Kelly (@mikevicbuzz) February 9, 2022

Волна произвела фурор в научном сообществе как наиболее экстремальная когда-либо зарегистрированная волна-убийца. Никаких сообщений о вреде от волны-убийцы не поступало: она была далеко от берега.

Напомним, ранее у берегов США нашли затонувший корабль Джеймса Кука.